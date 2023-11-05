5 ноября, источник: Комсомольская правда
Рыбак утонул на глазах своей жены под Волгоградом
Тело мужчины нашли 5 ноября на берегу ВДСК.
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Ночью 5 ноября 44-летний рыбак вместе с женой отправился на рыбалку на ВДСК. Ловили рыбку супруги с надувной лодки в Светлоярском районе. Но их судно пошло ко дну. Мужчина утонул на глазах своей жены. Его тело позже обнаружили водолазы МЧС на берегу Волго-Донского судоходного канала, сообщила сайту volgograd.kp.ru представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
— 5 ноября в Светлоярский МрСО поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на берегу ВДСК между 6 и 7 шлюзами, напротив улицы Жигулевской в СНТ «Энергетик», — рассказала представитель регионального СК России.
Как установили следователи, во время рыбалки надувная лодка получила прокол. Мужчина сразу ушел под воду. Его жена успела выбраться на берег и позвать на помощь. На теле супруга не обнаружили телесных повреждений, которые говорили бы о криминальной причине смерти. Предварительно, мужчина погиб из-за механической асфиксии в результате утопления. Следователи продолжают проверку.