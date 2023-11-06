6 ноября, источник: Комсомольская правда
21-летняя жительница Воронежа погибла в ДТП «Лады» с КамАЗом
Водитель легковушки не рассчитал скорость и влетел под прицеп: погибла пассажирка.
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Вчера, 5 ноября, произошло смертельное ДТП в Нижнедевицком районе. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.
Примерно в 18.30, на 184 км автодороги Р-298 «Курск — Воронеж», столкнулись «Лада Калина» и КамАЗ. По предварительным данным полиции, 28-летний воронежец на легковушке ехал со стороны Курска в Воронеж. Он не рассчитал скорость и влетел в идущий впереди КамАЗ с полуприцепом.
А результате легковушку буквально смяло. Погибла на месте 21-летняя пассажирка. Водителя «Лады» госпитализировали. Полиция проводит проверку.