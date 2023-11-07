11:30 (мск), источник: Комсомольская правда
В Омске нашли пропавшую 14-летнюю школьницу
Девочка сама вернулась домой спустя почти сутки.
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Сегодня, 7 ноября, Омске нашли 14-летнюю школьницу, которая вчера пошла в магазин за сладостями и не вернулась. Девочка сама вернулась домой.
— Пропавшая девочка нашлась, она сама пришла домой, противозаконных действий в отношении нее не совершено. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили в СУ СКР по Омской области.
Кроме того, в полиции отметили, что сейчас с девочкой работает инспектор по делам несовершеннолетних.