Суд арестовал замглавы МВД Дагестана Исмаилова по делу о взятках

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2024 года включительно», — сказано в решении суда (цитата по ТАСС).
Адвокат замглавы МВД Сергей Булаев сообщил, что при обыске у подсудимого изъяли наградной пистолет и служебное удостоверение, поэтому он не сможет пользоваться своими полномочиями и угрожать другим фигурантам дела. Кроме того, адвокат просил суд избрать более мягкую меру пресечения, так как у Руфата Исмаилова четверо несовершеннолетних детей.
Замглаве МВД Дагестана предъявили обвинения в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Руфата Исмаилова задержали накануне. В его доме и рабочем кабинете прошли обыски. Обвинение предъявили также замглаве следственного управления МВД Дагестана Далгату Абдулгапурову. Оба доставлены в Москву для определения меры пресечения.