09:34 (мск), источник: Югополис
Самолет из Сочи приземлился в Челябинске с неработающими закрылками
Около часа воздушное судно сжигало топливо перед посадкой.
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Летевший из Сочи самолет Boeing-737 вечером в воскресенье, 12 ноября, благополучно приземлился в Челябинске, несмотря на неработающие закрылки. Воздушное судно готовилось к аварийной посадке и около часа летало над аэропортом и сжигало топливо.
На борту находились 189 человек, в том числе 9 детей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Ранее «Югополис» рассказывал об итогах расследования Росавиацией аварийной посадки самолета Airbus-320 «Уральских авиалиний», летевшего из Сочи в Омск. Лайнер приземлился в поле в Новосибирской области. По данным специалистов, у самолета отказала «зеленая» гидросистема, после чего экипаж неправильно определил фактическое положение шасси и створок. Гидросистема отказала из-за прорыва изношенного гибкого шланга.