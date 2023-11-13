16:15 (мск), источник: Реальное время
Около Казани на мель сел теплоход-буксир, следовавший из Новочебоксарска
Повреждений судна, разлива топлива, а также пострадавших нет.
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На 1305 км Волги вблизи Казани сел на мель теплоход-буксир «Тибет» с двумя порожними баржами. Судно следовало в столицу Татарстана из Новочебоксарска — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Сообщение об инциденте поступило почти в три часа дня. Повреждений судна, розлива топлива, а также пострадавших нет. На борту находится восемь человек. Как уточнили в МЧС, продуктов питания и топлива у них достаточно.
На данный момент организовано взаимодействие с капитаном теплохода — судно пытается сняться с мели самостоятельно.
Это уже не первый случай посадки судов на мель. Сразу несколько ЧП произошло в конце октября. Так, 24 числа с мели в Верхнеуслонском районе Татарстана на 1316 км судового хода Волги сняли толкач «Яркий».
В конце октября руководители пяти волжских регионов, включая Татарстан, обратились к президенту России Владимиру Путину из-за ситуации с обмелением Волги. Они предложили построить низконапорные гидросооружения для стабилизации уровня Куйбышевского водохранилища.
Раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что в республике сохраняется социальная напряженность, вызванная обмелением Куйбышевского водохранилища. Он уточнил, что из-за низкого уровня воды уже отменены подходы судов к нескольким населенным пунктам.
Несмотря на позицию регионов и социальную напряженность Росводресурсы предложили увеличить расходы с Куйбышевского водохранилища в среднем до 4 800 куб. метров в секунду для наполнения Волгоградского водохранилища.
— Федеральное агентство поддержало Росрыболовство, несмотря на катастрофическую ситуацию с биологическими ресурсами на Средней Волге, — подчеркивается в сообщении.