09:23 (мск), источник: Реальное время
Миллиардер из Перу оспаривает свой арест в Казани
Сегодня в Верховном суде Татарстана на русском и испанском языках пройдет заседание по делу гражданина Перу Абеля Фрэнка Вальдивия Монтойя.
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5 октября его объявили в международный розыск за убийство на родине, а через неделю задержали и арестовали в Казани. Защита просит отпустить иностранца из СИЗО под домашний арест, передает журналист «Реального времени».
13 октября беглеца по решению Кировского райсуда Казани отправили в СИЗО-2 сроком на два месяца. В Перу он также арестован, но заочно. Так что после необходимых согласований г-на Вальдивия ждет экстрадиция. В России его защиту осуществляет казанский адвокат Руслан Нагиев.
По данным перуанских СМИ, четыре компании братьев Вальдивия за последние 3 года по контрактам с государством заработали 109,7 млн сингапурских долларов. В рублевом эквиваленте эта сумма составляет почти 8 млрд рублей. Одна из семейных фирм зарабатывала на торговле тестами для экспресс-диагностики COVID-19, но попала под подозрение в использовании незаконных финансовых схем.
Напомним, подозреваемым в убийстве 35-летний Абель Вальдивия стал еще 1 октября текущего года. Как сообщали иностранные СМИ, стрельба раздалась по окончании вечеринки в честь дня рождения бывшего конгрессмена Перу Пола Гарсия, на которой присутствовали и два брата Вальдивия — Педро и Абель. Произошла драка, в ходе которой Абель застрелил журналиста Кристиана Энрике Тирадо, писала национальная испаноязычная газета El Comercio. Однако первоначально по подозрению в преступлении задержали Педро Вальдивия — по показаниям одного из свидетелей, претензии к его брату появились после изучения записей с камер наблюдения.
При этом брать подозреваемого Абеля Вальдивия под стражу перуанская полиция не стала, но объявила в международный розыск, обнаружив, что он покинул страну вместе с дочерью и гражданской супругой — уроженкой Казани.
Иностранец с гражданской женой и дочкой отправился в Колумбию, затем пересек океан и оказался в Турции, откуда 4 октября вся семья прибыла в Казань. 12-го за подозреваемым пришли сотрудники Национального бюро Интерпола и оперативники угрозыска МВД Татарстана. Силовики мониторили камеры аэропорта и обнаружили совпадение одного прилетевшего с базой международного розыска. Когда уточнили у перуанского подразделения Интерпола, что это тот самый Вальдивия, пошли на задержание.
К слову, о поимке беглеца жителям Перу еще 12 октября сообщил министр внутренних дел Перу Висенте Ромеро — в эфире телепрограммы La Rotativa del Aire. Российская полиция обнародовала официальный релиз спустя четыре дня.
А 10 ноября Постоянная уголовная палата Верховного суда Перу одобрила обращение к властям РФ об экстрадиции своего подозреваемого гражданина. В нем, в частности, говорится, что преступление не имеет политического характера и целью экстрадиции не является преследование по политическим, религиозным либо национальным мотивам. Так что у правительства РФ нет оснований опасаться, что право подозреваемого на защиту будет нарушено.
До своего задержания в Казани Абель Вальдивия успел дистанционно пообщаться с перуанскими журналистами и изложить свою версию событий в эфире программы Latina Punto Final — защищал брата, на которого якобы нападали другие люди с холодным оружием, но при этом не осознавал, что, стреляя, тяжело ранил человека.
Гражданская супруга арестованного Анна Старостина в интервью «Реальному времени» изложила сразу несколько версий случившегося на вечеринке и заявила — бегство семьи из Перу было вызвано угрозами расправы.