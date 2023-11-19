21:58 (мск), источник: Ведомости
В результате урагана в Кемеровской области погибли три человека
Количество жертв урагана в Кемеровской области увеличилось до трех, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Погибли три человека, 18 пострадали. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Как пояснил начальник регионального управления МЧС Алексей Шульгин, скорость ветра в регионе усилилась до ураганных значений — 33−35 м/с.
На фоне сложившейся ситуации губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился ввести режим повышенной готовности.