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Палестино-израильский конфликт
21:58 (мск), источник: Ведомости

В результате урагана в Кемеровской области погибли три человека

Количество жертв урагана в Кемеровской области увеличилось до трех, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Погибли три человека, 18 пострадали. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Как пояснил начальник регионального управления МЧС Алексей Шульгин, скорость ветра в регионе усилилась до ураганных значений — 33−35 м/с.

Из-за непогоды также пострадали свыше 150 домов и административных зданий, кроме того, сильный ветер привел к отключению подачи электроэнергии на 143 котельные.

На фоне сложившейся ситуации губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился ввести режим повышенной готовности.

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