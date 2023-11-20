Главное
Главные новости 20 ноября
11:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В Свердловской области горел цех маслобойни

В поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области произошло возгорание в цехе маслобойни. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар был ликвидирован на площади 750 кв. м в 12:28 в понедельник, 20 ноября. На месте возгорания работали 15 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники.

По данным МЧС, информации о пострадавших нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Киллер Саша Солдат вышел на свободу
Toyota представила новое поколение Camry
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары