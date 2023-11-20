11:47 (мск), источник: Коммерсантъ
В Свердловской области горел цех маслобойни
В поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области произошло возгорание в цехе маслобойни. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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Пожар был ликвидирован на площади 750 кв. м в 12:28 в понедельник, 20 ноября. На месте возгорания работали 15 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники.
По данным МЧС, информации о пострадавших нет.