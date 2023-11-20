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11:34 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Обнародовано количество погибших в ДТП на Кубани за выходные

На Кубани за выходные шесть человек погибли в ДТП. Одна из смертельных аварий произошла в Курганинском районе.

Источник: ГУ МВД

По предварительным данным 47-летний водитель BMW Х5 превысил скорость и выехал на «встречку», где столкнулся с «ВАЗ» под управлением 70-летнего водителя. В результате происшествия водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, его 71-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести, она госпитализирована.

— Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель иномарки ранее был лишен водительского удостоверения, — уточнили в ведомстве.

Всего в период с 17 по 19 ноября шесть человек погибли, 38 получили травмы различной степени тяжести. В том числе двое несовершеннолетних.

«Лада» влетела под КамАЗ, а BMW въехал в патрульный автомобиль в Сочи.

По факту двух ДТП на курорте проводятся проверки.

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