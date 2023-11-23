11:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
В Иркутске участник ОПГ Молякова получил срок за убийство криминального авторитета
Кроме этого, фигуранту вменили покушение на сына представителя бизнес-сообщества.
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Иркутский областной суд с участием присяжных огласил приговор в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в убийстве и покушении на убийство. В 1999—2000 года двое мужчин, относившихся к криминальным структурам в Братске и Тайшете, вовлекли в преступную группу свыше десяти человек, чтобы завладеть объектами предпринимательства на территории Тайшетского района, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы МВД по Иркутской области, СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.
Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, данная группа принадлежала Молякову, а кличка фигуранта была «Зубатый». С марта 2001 года по декабрь 2002 года Зубатый убил жителя Тайшета, который мог оказывать влияние на криминальную и коммерческую ситуацию в лесозаготовительной сфере. Кроме того, в Красноярске он покушался на жизнь сына одного из членов бизнес-сообщества в Тайшетском районе, который ранее был убит участниками группы.
Напомним, что суд вынес приговор лидеру и участникам преступной группы, убившим семь человек в Тайшете. С 2000 года в Тайшетском районе действовала ОПГ под руководством троих мужчин, которая в 2000—2003 годах участвовала в переделе сфер криминального влияния, устраняя лидеров и участников противоборствующих преступных группировок. В начале марта 2001 года участники ОПГ убили лидера другой преступной группы, который владел крупной лесозаготовительной организацией. Злоумышленники застрелили его. Спустя несколько месяцев аналогичным способом расправились еще с одним криминальным авторитетом.