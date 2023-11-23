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20:01 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Один из рейсов в Национальный аэропорт Минск задерживается на 10 часов

В районе Национального аэропорта Минск сегодня отметился обильный снегопад, кроме того, полеты усложняются сильным ветром.

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Источник: Смартпресс

Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Вместе с тем, как там подчеркнули, «обильный снегопад не нарушил работу Национального аэропорта Минск». В пресс-службе уточнили, что «накануне изменения метеоусловий персонал и технические средства были приведены в состояние повышенной готовности. Аэродромная техника работает практически без остановки, проводится своевременная уборка снега для обеспечения высокого уровня безопасности полетов».

Представители аэропорта заверили, что «для очистки и обработки антигололедными реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона задействовано достаточное количество многофункциональной снегоуборочной техники и спецмашин, также проводится предполетная противообледенительная обработка воздушных судов с целью удаления замерзших осадков и предотвращения их появления на поверхностях самолета до взлета».

Однако непогода все же внесла коррективы в график работы нацаэропорта. С самого утра задерживаются, в среднем на полчаса, вылеты в московские Домодедово и Шереметьево, петербургский Пулково.

С прилетами еще сложнее. Ведь снегопады, разумеется, затронули не только белорусскую столицу. Так, еще ранним утром на час задержался прилет из Череповца, выполнявшийся авиакомпанией Ямал. В 20.10 должен был прибыть рейс авиакомпании Победа из Пулково, однако когда это произойдет на деле — пока неизвестно, на онлайн-табло Национального аэропорта Минск пока значится только: «Задерживается».

Впрочем, вряд ли этот рейс побьет рекорд сегодняшнего дня: в аэропорту Перми, в числе других самолетов, задержанных снегопадом, ожидает борт Nordwind до Минска, с 81 пассажиром, включая двух детей, который должен был быть здесь еще в 11.45. А прибудет, если ничего снова не поменяется, в 23.35.

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