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Главные новости 24 ноября
11:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

Сомнительной водой травили жителей двух поселков под Волгоградом

Чтобы не случилось беды, Роспотребнадзор обратился в суд с требованием заставить районную администрацию устранить нарушения.

Источник: AP 2023

Волгоградский Роспотребнадзор вступился за жителей двух поселков Волгоградской области. В селе Кислово и поселке Приморский Быковского района подавали питьевую воду сомнительного качества.

Нарушение требований санитарного законодательства выявили специалисты территориального отдела ведомства, под надзором которого находятся город Волжский, а также Ленинский, Среднеахтубинский, Николаевский и Быковский районы.

Выяснилось, что источники питьевого водоснабжения эксплуатируются в отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений на использование водных объектов в таком качестве. Чтобы не случилось беды, ведомство обратилось в суд с требованием заставить районную администрацию и муниципальное учреждение «Быковское многоотраслевое коммунальное хозяйство» устранить нарушения.

Суд поддержал требования Роспотребнадзора.

Ранее молсыркомбинату Волжского удалось отстоять в суде «Крестьянское» масло — запрета его выпуска добивался Россельхознадзор.

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