07:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Провалились на глубину 8 метров: в Челябинской области молодую пару спасли из пещеры
В Челябинской области молодой человек и девушка провалились в пещеру.
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В Челябинской области спасли двух человек из пещеры Сухая Атя.
В воскресенье 26 ноября двое молодых людей и девушка решили осмотреть пещеру изнутри. Но прогулка оказалась еще более экстремальной, чем планировали исследователи. Девушка и один из молодых людей внутри пещеры провалились на глубину 8 метров.
Третий турист не свалился в расселину и сумел позвать на помощь. Возле пещеры вскоре собрались спасатели, медики, полицейские и волонтеры.
Достать незадачливых спелеологов из подземного провала удалось за час до полуночи.
— Сложная спасательная операция закончилась успешно: парня и девушку достали из пещеры и передали медицинским работникам для осмотра, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Сухая Атя — карстовая пещера на берегу реки Атя в Ашинском районе. Площадь пола пещеры — целых 12 тыс. квадратных метров. В пещере есть сталактиты, сталагмиты и подземные озера. А еще в Сухой Ате обитает большая колония летучих мышей.