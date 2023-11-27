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07:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Провалились на глубину 8 метров: в Челябинской области молодую пару спасли из пещеры

В Челябинской области молодой человек и девушка провалились в пещеру.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области спасли двух человек из пещеры Сухая Атя.

В воскресенье 26 ноября двое молодых людей и девушка решили осмотреть пещеру изнутри. Но прогулка оказалась еще более экстремальной, чем планировали исследователи. Девушка и один из молодых людей внутри пещеры провалились на глубину 8 метров.

Третий турист не свалился в расселину и сумел позвать на помощь. Возле пещеры вскоре собрались спасатели, медики, полицейские и волонтеры.

Достать незадачливых спелеологов из подземного провала удалось за час до полуночи.

— Сложная спасательная операция закончилась успешно: парня и девушку достали из пещеры и передали медицинским работникам для осмотра, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сухая Атя — карстовая пещера на берегу реки Атя в Ашинском районе. Площадь пола пещеры — целых 12 тыс. квадратных метров. В пещере есть сталактиты, сталагмиты и подземные озера. А еще в Сухой Ате обитает большая колония летучих мышей.

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