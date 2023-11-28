«В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек», — сказал он.
По словам Кириллова, российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся «только в одной стране». Он отметил, что этот компонент очень дорогой «и у них большой “пунктик” по поводу этого вещества».
Начальник войск РХБЗ также заявил, что ВСУ из-за провалившегося контрнаступления могут применить биологическое оружие. Речь идет о преднамеренном заражении источников воды, запасов продовольствия и кормов для животных. Кириллов добавил, что косвенным доказательством этого служит то, что на освобожденных территориях нашли множество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред «для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».
Накануне глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил, что украинские спецслужбы применяли токсичные химикаты против властей новых российских регионов. По его словам, у Москвы также есть доказательства участия США и их союзников в поставках этих веществ Киеву.
Россия направила в общей сложности 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Украиной токсичных субстанций как химоружия. Тем не менее в организации пока не видят необходимости направлять в эту страну специалистов.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство Конгресса молодых ученых.