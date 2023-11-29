11:45 (мск), источник: АиФ Воронеж
Водитель «КамАЗа» наехал на 70-летнюю женщину в Воронеже
Бабушку госпитализировали.
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Предварительно, авария произошла из-за невнимательности мужчины. Он сдавал назад, когда наехал 70-летнюю местную жительницу, двигавшуюся по проезжей части.
Бабушка получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Полицейские проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.