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Главные новости 29 ноября
11:45 (мск), источник: АиФ Воронеж

Водитель «КамАЗа» наехал на 70-летнюю женщину в Воронеже

Бабушку госпитализировали.

Источник: АиФ Воронеж

В Подгоренском районе водитель «КамАЗа» совершил наезд на пенсионерку, сообщает ГУ МВД региона.

Предварительно, авария произошла из-за невнимательности мужчины. Он сдавал назад, когда наехал 70-летнюю местную жительницу, двигавшуюся по проезжей части.

Бабушка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Полицейские проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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