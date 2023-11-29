15:52 (мск), источник: АиФ Пермь
В СКР рассказали подробности гибели рыбаков у острова Туренец в Прикамье
Погибли два человека.
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Подробности гибели рыбаков у острова Туренец в Прикамье рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Как сообщили в следственном комитете на запрос корреспондента perm.aif.ru, по факту обнаружения тел двух мужчин в Ильинском округе начали процессуальную проверку.
«Предварительно установлено, что 25 ноября 2023 года двое мужчин во время рыбалки на реке Кама вблизи села Слудка провалились под лед. О происшествии сообщил очевидец, который рыбачил вместе с мужчинами. В ходе поисковых мероприятий 28 ноября 2023 года тела обоих рыбаков были обнаружены», — рассказали в следственном комитете.
Следователи опросили очевидцев случившегося, провели осмотр места ЧП назначили судмедэкспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в краевом минтербезе рассказали, что тело одного из рыбаков нашли на острове, а другого подняли из воды.