17:15 (мск), источник: АиФ Кубань
Под Новороссийском в «Лексусе» нашли двух мертвых мужчин
Два мужских тела нашли в стоящей на улице иномарке.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Под Новороссийском в «Лексусе» нашли двух мертвых мужчин.
По информации KubMash, два мужских тела нашли в иномарке на улице Парковой. Там же обнаружили два шприца и флакон с жидкостью. На руках мужчин были следы инъекций.
В пресс-службе регионального СУ СКР kuban.aif.ru сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Напомним, в Новороссийске нашли мертвой пропавшую по дороге на фитнес женщину. По информации канала, 38-летняя женщина села в свою машину и отправилась в спортзал на тренировку. После этого ее никто не видел, на связь она не выходила. Спустя двое суток ее тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли в районе кладбища. Ее автомобиль BMW X6 пропал.
Мы писали, что днем 11 ноября на улице в Анапе нашли мужской труп.
«Местному жителю 1947 года рождения по дороге в магазин резко стало плохо, прибывшие на место медики констатировали смерть. Предварительно установлено, что смерть не криминальная», — прокомментировали kuban.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.