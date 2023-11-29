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17:15 (мск), источник: АиФ Кубань

Под Новороссийском в «Лексусе» нашли двух мертвых мужчин

Два мужских тела нашли в стоящей на улице иномарке.

Под Новороссийском в «Лексусе» нашли двух мертвых мужчин.

По информации KubMash, два мужских тела нашли в иномарке на улице Парковой. Там же обнаружили два шприца и флакон с жидкостью. На руках мужчин были следы инъекций.

В пресс-службе регионального СУ СКР kuban.aif.ru сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, в Новороссийске нашли мертвой пропавшую по дороге на фитнес женщину. По информации канала, 38-летняя женщина села в свою машину и отправилась в спортзал на тренировку. После этого ее никто не видел, на связь она не выходила. Спустя двое суток ее тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли в районе кладбища. Ее автомобиль BMW X6 пропал.

Мы писали, что днем 11 ноября на улице в Анапе нашли мужской труп.

«Местному жителю 1947 года рождения по дороге в магазин резко стало плохо, прибывшие на место медики констатировали смерть. Предварительно установлено, что смерть не криминальная», — прокомментировали kuban.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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