09:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Иномарка влетела в бетонный столб на воронежской трассе: есть погибший и пострадавшие
Водитель не справился с управлением.
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На трассе М-4 «Дон» в Каширском районе автомобиль Chery Tiggo, за рулем которого находился 23-летний водитель, врезался в бетонный столб, после чего вылетел в кювет. В результате 22-летний пассажир иномарки получил травмы, от которых скончался на месте аварии до приезда медиков. Еще два пассажира, 28 лет и 19 лет, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области вечером среды, 29 ноября.
ДТП случилось около 21:50. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
На месте аварии также работал пожарный расчет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Спасатели привлекались для деблокировки пострадавших, сбора информации и отключения автомобильного аккумулятора.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о другом смертельном ДТП, которое произошло в Семилукском районе. Автомобиль Chevrolet Niva под управлением 60-летнего воронежца выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. В результате водитель легковушки скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.