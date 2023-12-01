07:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Брали ФСБ и полиция: массовые задержания проводят силовики в Приморье
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ведомства.
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В Приморском крае с января по ноябрь 2023 года у браконьеров изъято свыше 40 тонн рыбной продукции. Приморское территориальное управление Росрыболовства сотрудничает с ФСБ и полицией для установления нарушений нелегальных рыбаков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-служба ведомства.
За 11 месяцев текущего года службами проведено 177 совместных контрольно-надзорных мероприятий. Среди деликатесного конфиската оказались: 841 кг икры кеты и горбуши, порядка 600 кг камчатского, опилио и синего крабов, 508 штук гребешка, 598 единиц гигантской устрицы и свыше пяти тысяч экземпляров морского ежа.
Отметим, что за аналогичный период прошлого года количество изъятых морепродуктов было значительно меньше — 9,3 тонны.
Напомним, в текущем месяце во Владивостоке из незаконного оборота изъято полтонны икры рыб лососевых пород, 50 кг краба и 200 метров браконьерских сетей.