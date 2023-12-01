13:12 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Что известно о гибели мужчин на аварийных работах в Свердловской области?
Ремонтирующих трупопровод рабочих засыпало грунтом в котловане в Красноуральске.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В свердловском городе Красноуральск возбудили уголовное дело после гибели рабочих при обрушении котлована на месте коммунальной аварии. Двое мужчин чинили трубопровод, когда их засыпало землей. Подробности — в материале ural.aif.ru.
Личности установлены
ЧП произошло вечером 30 ноября возле одного из домов на улице Дзержинского в Красноуральске. По предварительным данным, мужчины осуществляли ремонт прорвавшейся трубы, в этот момент и произошло обрушение грунта. Оба работника оказались под завалами и погибли.
«По одной из отрабатываемых сотрудниками полиции и следователями версии, беда могла случиться из-за нарушения правил техники безопасности при производстве земляных работ», — рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Полицейские уже установили личности погибших. Это уроженец города Первоуральска 41-летний гражданин Никифоров и уроженец города Красноуральска 39-летний мужчина по фамилии Вакингут.
Виновным грозит до 7 лет
В Следственном комитете после трагического происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.
Тела погибших направлены на экспертизу
«Следственным отделом по городу Кушва СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы», — прокомментировали в региональном СК.
Сейчас следователи анализируют документацию о проведении инструктажа по технике безопасности, изучают должностные инструкции и другие документы.
Проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств происшествия, организовали и в городской прокуратуре. Там поставили на контроль ход расследования уголовного дела.
«В ходе надзорных мероприятий будет установлено, являлись ли погибшие работниками предприятия или выполняли работы по гражданско-правовому договору. Также будет дана оценка соблюдению техники безопасности при проведении указанных работ», — уточнили в ведомстве.