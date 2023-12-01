Силовики показали задержанного за выстрел в голову студенту УрФУ. Фото

«Задержанный имеет ряд судимостей. В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за разбой, кражи и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. В последний раз из мест лишения свободы он освободился летом текущего года, наказание отбывал в ИК № 53 города Верхотурья. После освобождения находился под административным надзором по месту жительства. На память о зоне на своем теле сделал несколько татуировок, одна из них — в виде большой розы на руке», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, подозреваемый раскаивается в содеянном и просит у студента прощения. Он уверяет, что больше не стал бы стрелять в человека, потому что и для самого него последствия оказались серьезными.
Выстрелы прозвучали накануне в трамвае, который двигался по проспекту Ленина в Екатеринбурге. Двое приятелей пристали к студенту УрФУ и стали требовать деньги под выдуманным предлогом. Парень отказался, тогда один из обидчиков достал пневматический пистолет и выстрелил молодому человеку в лицо. После этого друзья сдали оружие в ломбард, но были вычислены и задержаны по горячим следам.
Парень раскаивается в своем поступке На зоне задержанный набил приметную татуировку Ранее мужчина был неоднократно судим по тяжким статьям Парень открыл стрельбу прямо в трамвае.