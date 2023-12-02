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19:08 (мск), источник: РИА Новости

Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека

ГИБДД: под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 2 дек — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении Daewoo Nexia и «Камаза» на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает краевая Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 2 декабря на трассе Пермь — Екатеринбург 34-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Камаз».

«В результате автоаварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний. По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в автоаварии также был травмирован водитель большегруза.

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