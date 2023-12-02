19:08 (мск), источник: РИА Новости
Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека
ГИБДД: под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ПЕРМЬ, 2 дек — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении Daewoo Nexia и «Камаза» на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, 2 декабря на трассе Пермь — Екатеринбург 34-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Камаз».
«В результате автоаварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний. По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в автоаварии также был травмирован водитель большегруза.