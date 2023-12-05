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5 декабря, источник: ИА Башинформ

В Башкирии в школьной котельной произошел взрыв: погиб один человек

По предварительным данным пресс-службы прокуратуры РБ, около 08.30 5 декабря при эксплуатации одного из двух котлов в котельной школы деревни Султанбеково Аскинского района произошел хлопок. В результате происшествия 51-летний оператор скончался, часть здания разрушена.

Источник: Башинформ

«Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Аскинского района Нияз Фаизов. Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о промышленной и пожарной безопасности, а также об охране труда. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — проинформировали в прокуратуре РБ.

Отмечается, что образовательный процесс приостановлен, вопросы возобновления занятий и полного восстановления подачи отопления находятся на контроле надзорного ведомства.

По информации пресс-службы МЧС по РБ, произошел хлопок паровоздушной смеси в отдельно стоящей котельной по ул. Центральной без последующего горения в одноэтажном панельном здании с печным отоплением.

«Оператор котельной получил серьезные травмы, его доставили в больницу. К сожалению, мужчина впоследствии скончался. Учебный процесс не нарушен. В школе обучаются 40 детей», — добавили в ведомстве.

Как информировал «Башинформ», ранее в башкирском Янауле в квартире взорвался газ — в соседних квартирах выбило железные двери.

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