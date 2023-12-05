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5 декабря, источник: Комсомольская правда

В Волжском полицейский КАМАЗ столкнулся с грузовиком, пострадали трое

ДТП с полицейским грузовиком случилось в Волгоградской области 5 декабря.

Источник: ГБУЗ «КССМП»

ДТП с полицейским КАМАЗом и грузовиком МАЗ случилось в Волгоградской области утром 5 декабря. Два большегруза столкнулись в 8.20 на пересечении улиц Логинова и Александрова в Волжском. В результате ДТП пострадали два сотрудника полиции, которые находились в служебном автомобиле УМВД по Волжскому, и водитель гражданского грузовика, сообщили в ГУ МВД по региону.

— Два сотрудника полиции и водитель «МАЗа» получили травмы. — рассказали в ведомстве.

На вызов на место ДТП приехали две бригады скорой помощи. Троим пострадавшим 1989, 1998 и 1967 годов рождения медики оказали помощь на месте и увезли в больницу.

— Все они госпитализированы в городскую больницу имени Фишера № 1, — рассказали в ГБУЗ «КССМП».

Все обстоятельства необычного ДТП устанавливаются.

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