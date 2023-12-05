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5 декабря, источник: ИА Башинформ

В Башкирии школьный автобус с детьми съехал в кювет

В Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса марки «ПАЗ». Водитель съехал в кювет и опрокинул машину на бок.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Как сообщили в пресс-службе МЧС, автобус перевозил девять детей в сопровождении педагога с учебного процесса из деревни Чуртан в деревню Услыбаш.

В результате ДТП погибших и пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. Всех детей забрали родители. В настоящий момент автобус поднят на шасси.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД, водитель был трезв. В настоящий момент оказана помощь в буксировке автобуса.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии в школьной котельной произошел взрыв.

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