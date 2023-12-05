5 декабря, источник: АиФ Уфа
Что известно о взрыве в школьной котельной в Башкирии?
Там погиб 51-летний рабочий.
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Во вторник, 5 декабря, в 8:30 утра утром в школьной котельной, расположенной на улице Центральной в деревне Султанбеково Аскинского района Башкирии прогремел взрыв. В этот момент в помещении находился 51-летний оператор, который подкидывал в топку дрова. Он получил серьезные ожоги и позже скончался в больнице.
По данным МЧС, произошел хлопок без последующего горения в одноэтажном строении размером 7×7 м. Из детей никто не пострадал. Уроки в школе в этот день отменили. Разрушена часть котельной.
На место происшествия выезжали прокурор района Нияз Фаизов, глава муниципалитета Динис Юсупов, представители следкома, МЧС и правоохранительных органов.
Динис Юсупов распорядился запустить котельную до 20 часов сегодняшнего дня.
«Сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы», — сообщил он.
Доследственную проверку проводит и Балтачевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РБ.
«Организован комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также полноты принимаемых мер лицами, ответственными за соблюдение правил противопожарной безопасности и охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следкоме.