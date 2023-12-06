6 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Охрану собираются усилить в пострадавшей от пожара школе в поселке Хребтовая в Приангарье
Предварительной причиной случившегося стал поджог.
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Поджог стал предварительной причиной пожара в школе поселка Хребтовая Нижнеилимского района. Такое заявление сделали на заседании КЧС, которое провел первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. Чиновник по поручению главы региона выехал на место происшествия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.
По информации регионального главка МЧС, после ликвидации последствий возгорания к работе приступила группа экспертов испытательной пожарной лаборатории. Специалисты исследовали вещественные доказательства, взятые с места происшествия. Также они опросили очевидцев и должностных лиц образовательной организации. В результате эксперты пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной возгорания является поджог.
«Все версии возникновения возгорания должны быть оперативно отработаны. Кроме того, необходимо провести обследование уцелевшей части здания, чтобы подтвердить ее безопасность. Также необходимо усилить охрану и патрулирование, оперативно обеспечить объект видеонаблюдением», — прокомментировал Роман Колесов.
Отметим, здание школы 1968 года постройки находилось на капремонте, работы проводили по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Работы планировалось завершить в конце 2023 года. Образовательный процесс для 82 учеников школы, который на время ремонта организовали в помещениях детсада и дома культуры, не был нарушен.
Напомним, что пожар вспыхнул в здании вечером 3 декабря. На следующее утро место происшествия было осмотрено губернатором Приангарья Игорем Кобзевым.