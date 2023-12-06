Крупные, мелкие и средние: кто в Башкирии чаще всего дает и берет взятки

Она составила 500 рублей. Максимальная же сумма — более 30 млн рублей была получена не сразу, частями и в течение длительного периода времени.
«Взятки могут носить разовый характер, а могут быть многоэпизодными. В последнем случае, казалось бы, суммы незначительные, но их набирается настолько много, что общая сумма превращается в несколько миллионов. Как правило, самые мелкие взятки связаны с деятельностью граждан, которые передают их сотрудникам ГИБДД: минимальная составила 500 рублей. Понятно, что это люди с испорченным правосознанием, но таких становится все меньше и меньше. Казалось бы, 500 рублей — не такая крупная взятка, она даже меньше суммы административного штрафа, который водитель мог бы заплатить, но, к сожалению, гражданин совершил незаконный поступок и был привлечен к уголовной ответственности, — сказал Сергей Варнавский. — У нас в регионе распространены не единичные случаи дачи и получения взяток руководством от своих подчиненных за попустительство, покровительство в службе, вольготный режим и прочее. Так, у нас состоялись приговоры в отношении начальников спецуправления противопожарной службы МЧС в ЗАТО Межгорье. Сначала один собирал с подчиненных взятки, потом пришел другой и работал по той же схеме. Первый набрал взяток в общей сложности на 31 млн рублей, второй за два года — тоже более 30 млн рублей. Они осуждены к лишению свободы со штрафами и дополнительными наказаниями».
По словам Варнавского, сейчас расследуется уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который получил взятку за покровительство в размере более 2 млн рублей.
«Средняя сумма взятки у нас в Башкирии варьируется в пределах от 15 до 100 тысяч рублей, — привел данные начальник отдела. — В истекшем периоде текущего года вскрыто более 1200 преступлений, из которых более 320 связаны со взяточничеством, более 280 — с различными хищениями. Расставленные приоритеты позволили сосредоточить основные усилия правоохранительных органов на выявлении наиболее опасных коррупционных преступлений, связанных со взяточничеством, в том числе вскрыто более 180 случаев получения взяток».
Сергей Варнавский подчеркнул, что коррупции подвержены практически все сферы деятельности. Преимущественно, это оказание государственных и муниципальных услуг, осуществление закупок, расходование бюджетных средств, а также дорожное и лесное хозяйство, здравоохранение и правоохранительная деятельность.
«Особое внимание обращено на пресечение фактов хищений в сферах оборонно-промышленного комплекса и при реализации нацпроектов. При этом рядовыми гражданами совершено около 10% от всех преступлений данного вида, как правило — это дача взяток, остальные 90% — должностными лицами государственных и муниципальных органов, подведомственных учреждений и предприятий, руководителями коммерческих организаций, — сообщил он. — Сейчас расследуются уголовные дела в отношении руководителей различных уровней, ряда высокопоставленных чиновников и лиц особого правового статуса, в том числе преступного сообщества в МРЭО ГИБДД МВД республики, управленцев в администрации Салавата и ЗАТО Межгорье, заместителя начальника отдела полиции по Мелеузовскому району, руководителя транспортной дирекции республики, ряда крупных предпринимателей региона. Расследуется уголовное дело в отношении сотрудника отраслевого подразделения регионального МВД, который по долгу службы был призван бороться с коррупцией».
По данным прокуратуры РБ, в этом году за коррупционные преступления осуждено более 180 лиц, каждый пятый из них понес наказание в виде реального лишения свободы.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии пойманный пьяным водитель пытался дать взятку в 10 тысяч рублей.