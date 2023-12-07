Средний размер взятки в Омской области за год вырос в три раза

По данным прокуратуры, размер взятки — десять миллионов рублей — рекорд для Омской области. За эти деньги бывший руководитель УФНС должен был закрыть глаза на деятельность трех компаний, избавив их от налоговых проверок.
Реальные сроки получили выступивший посредником при передаче денег адвокат, а также взяткодатель, которому еще и назначен штраф, вдвое превышающий размер взятки.
— За десять месяцев 2023 года по данным статьям осуждено 25 человек. Аппетиты растут. Если год назад средний размер взятки составлял 147 тысяч рублей, то теперь он достиг 477 тысяч, — констатирует начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских.
В числе наиболее коррумпированных сфер — государственные и муниципальные закупки, строительство, дорожный комплекс, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальное обеспечение граждан. И взяток меньше не становится.
Специалисты признают, что выявлять коррупционные преступления с каждым годом все сложнее. Их выявляют в ходе проверок сотрудники МВД, ФСБ и прокуратуры. В этом году на многие экономические преступления вышли при расследовании других уголовных дел.
— С начала года в следственное управление поступило 567 сообщений о коррупционных преступлениях, возбуждено 561 уголовное дело. Расследование 89 из них завершено. В основном речь идет о получении и даче взяток, хищении, присвоении имущества, — пояснил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Омской области Михаил Зайцев.
В списке самых резонансных — дело бывшего начальника омской полиции Евгения Зайцева, осужденного на десять лет за взятку. Экс-глава регионального фонда капремонта Марина Степанова приговорена к восьми годам колонии общего режима — дорогие «подарки» чиновница принимала не только деньгами, но и шубами. Три года проведет в колонии еще один взяточник — бывший начальник отдела полиции Антон Козлов. Столь мягкий приговор стал результатом сотрудничества со следствием.
Как отмечают в прокуратуре, коррумпированные чиновники действуют группами, обогащаясь на государственных программах, национальных проектах, оборонзаказе.
По данным прокуратуры, всего за десять месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 396 преступлений коррупционной направленности.
Перед судом предстанет бывший замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычев. По версии следствия, он помогал фирмам выполнять обязательства по контрактам, а те рассчитывались по его долгам в сумме 1,9 миллиона рублей. Экс-чиновнику также предъявили обвинение в халатности — были сорваны сроки строительства четырех школ и трех детских садов, которые возводили в рамках нацпроектов.
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