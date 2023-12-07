В Новосибирске замначальника УМВД города Александру Захарову предъявили обвинение

Напомним, что Прецедент писал о задержании Захарова вчера, 6 декабря. Близкие к ситуации источники сообщали, что высокопоставленного полицейского задержали за покровительство нелегальному игорному бизнесу.
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области раскрыли подробности ситуации.
— По версии следствия, сотрудник полиции в период с 01.02.2022 по 18.04.2023 года систематически получал денежные средства от организатора игорной деятельности в Новосибирске. Взятки предназначались за незаконное бездействие и общее покровительство лица, занимающегося незаконной игорной деятельностью на территории Октябрьского района, — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
В областном МВД уточнили, что общая сумма взятки составила около 2 миллионов рублей. Александру Захарову предъявили обвинение. В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в конце прошлого года силовики заподозрили в «крышевании» подпольных казино Александра Умерова, который занимал должность начальника ОЭБиПК Центрального района. Его обвинили в получении взятки на сумму около миллиона рублей. Проведя почти 10 месяцев в СИЗО, Умеров согласился сотрудничать со следствием. В ноябре майора перевели под домашний арест.