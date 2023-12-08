8 декабря, источник: Комсомольская правда
«Один замерз насмерть, другому стало плохо, и он умер»: Группу туристов из Пермского края спасли в Хакасии
Группу туристов из Пермского края спасли в тайге.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Республике Хакасия 6 декабря пропала группа туристов из 24 человек, среди которых были жители Пермского края, Татарстана, Санкт-Петербурга и Хакасии. Как сообщает СКР по Красноярскому краю и Хакасии, две группы туристов выехали на снегоходах из села Приисковое в его окрестности. Во время их путешествия ухудшилась погода, начался сильный ветер и метель.
Снегоходчики не смогли выбраться из горно-таежной местности и остались ночевать в тайге. На следующий день с заявлением о пропаже туристов в полицию обратился сотрудник гостевого дома, где остановились пропавшие люди.
На поиски выдвинулись волонтеры, спасатели, сотрудники МЧС. Они смогли разыскать 24 туриста, но, к сожалению, двое из них погибли.
— Предположительно, одному из туристов стало плохо, и он скончался, другой на снегоходе поехал расчищать дорогу, попал в метель и не смог вернуться к основной группе, — рассказали в СКР по Красноярскому краю и Хакасии. — Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек».
Тела туристов доставили на базу, следователи планируют назначить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины смерти погибших людей.
Также стало известно, что один из погибших — сын Валерия Денщикова — экс-руководителя администрации главы Хакасии (2017), который оставил этот пост, уйдя на пенсию. Молодой мужчина был гидом одной из потерявшихся групп. Туристы называли его опытным проводником, чтобы выбраться группе, он отправился расчищать дорогу, скорее всего, не рассчитал силы, уснул и замерз.
О втором погибшем информация уточняется. Пока неизвестно жителем какого региона он был.