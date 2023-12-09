Обвиняемому в коррупции молдавскому депутату грозит 15 лет тюрьмы

В сентябре парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение об его аресте и помещении в СИЗО на 30 суток. Сам Нестеровский заявлял журналистам, что не согласен с обвинением. До середины ноября он находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест.
«Уголовное дело по обвинению депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского передано в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*.
По версии следствия, его обвиняют в пассивной коррупции в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы, а также в подготовке финансирования политических партий из запрещенных законом источников.
Партия «Возрождение» регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри Молдавии. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
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