14:02 (мск), источник: Комсомольская правда
Ростовская область оказалась лидером по поставкам опасных продуктов в школы
Проверка коснулась поставок продуктов в 14 соцучреждений Ростовской области.
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Ростовская область оказалась одним из лидеров среди регионов по поставкам потенциально опасных продуктов питания в школы, детсады и больницы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчеты федерального Россельхознадзора.
Процент выявляемости нарушений в 14 соцучреждениях Дона оказался на уровне 54,2%. Всего отобрали 24 пробы от продуктов питания, завезенных поставщиками.
Антирейтинг возглавили Ярославская (64%) и Тверская (56,8%) области. Ростовская область оказалась на третьем месте. Далее в топ-5 включили Мурманскую область (51,3%) и Карелию (46,8%). Всего проверили около 16 тысяч организаций и 9 тысяч поставщиков в 22 территориях страны.
Эксперты Россельхознадзора уточнили, что в документах у нарушителей отмечались несоответствия объема и типа сырья к количеству произведенного товара. Кроме того, в некоторых случаях не указывались данные о сырье, изменялись сроки годности.
Напомним, буквально вчера, 8 декабря, в Ростовской области завели уголовное дело из-за госпитализации нескольких школьников. Предварительно, ребята попали в больницу после того, как поели в столовой. В образовательном учреждении уже побывали представители Роспотребнадзора.