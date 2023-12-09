Главное
Спецоперация на Украине
14:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Ростовская область оказалась лидером по поставкам опасных продуктов в школы

Проверка коснулась поставок продуктов в 14 соцучреждений Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область оказалась одним из лидеров среди регионов по поставкам потенциально опасных продуктов питания в школы, детсады и больницы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчеты федерального Россельхознадзора.

Процент выявляемости нарушений в 14 соцучреждениях Дона оказался на уровне 54,2%. Всего отобрали 24 пробы от продуктов питания, завезенных поставщиками.

Антирейтинг возглавили Ярославская (64%) и Тверская (56,8%) области. Ростовская область оказалась на третьем месте. Далее в топ-5 включили Мурманскую область (51,3%) и Карелию (46,8%). Всего проверили около 16 тысяч организаций и 9 тысяч поставщиков в 22 территориях страны.

Эксперты Россельхознадзора уточнили, что в документах у нарушителей отмечались несоответствия объема и типа сырья к количеству произведенного товара. Кроме того, в некоторых случаях не указывались данные о сырье, изменялись сроки годности.

Напомним, буквально вчера, 8 декабря, в Ростовской области завели уголовное дело из-за госпитализации нескольких школьников. Предварительно, ребята попали в больницу после того, как поели в столовой. В образовательном учреждении уже побывали представители Роспотребнадзора.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 8 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта