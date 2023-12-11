15:17 (мск), источник: Комсомольская правда
По Воронежем автоинспекторы помогли женщине на заснеженной трассе
У автоледи закончился бензин на автодороге.
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Накануне автоинспекторы Острогожского района оказали помощь автоледи, которая застряла на заснеженной трассе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 11 декабря.
Старший лейтенант полиции Александр Бочаров и лейтенант полиции Александр Миньков осуществляли надзор за безопасностью дорожного движения. На 1 км южного подъезда к Острогожску они заметили на обочине «Ладу Приору» с включенной аварийкой.
Водителем оказалась девушка, местная жительница. Она рассказала инспекторам, что ехала домой и по пути у нее закончился бензин. Никто из проезжавших мимо водителей не остановился.
Сотрудники Госавтоинспекции откликнулись, привезли топливо с ближайшей АЗС, залили бензин и пожелали девушке счастливого пути. Она поблагодарила стражей порядка и продолжила путь.