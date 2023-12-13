11:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Рейс из Хабаровска в Москву из-за дебошира вынужденно сел в Нижневартовске
Пассажир вёл себя вызывающе, а затем симулировал плохое самочувствие.
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Вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска совершил самолёт с 377 пассажирами на борту, который следовал рейсом из Хабаровска в Москву. Причиной стало поведение мужчины, который вопреки запрету выкурил сигарету в туалетной комнате, затем вёл себя вызывающе, а после симулировал ухудшение самочувствия. Об этом в среду, 13 декабря, рассказала пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ведомстве уточнили, что безработный уроженец Дагестана 1985 года рождения в разгар долгого перелёта вопреки требованиям авиационной безопасности покурил в туалете. Сработали датчики дыма и бортпроводники сделали нарушителю замечание. В ответ он начал вести себя вызывающе, вступил в перепалку со стюардами и стюардессами, не сдерживаясь в выражениях, нарушал общественный порядок в самолёте.
— После того, как мужчину предупредили о том, что в столичном аэропорту Шереметьево борт из Хабаровска будут встречать сотрудники транспортной полиции, нарушитель начал жаловаться на плохое самочувствие, тошноту и обострившуюся язвенную болезнь желудка, — рассказал начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД РФ по УрФО Дмитрий Солдатов. — Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Нижневартовске, где на взлётно-посадочной полосе лайнер уже встречали сотрудники линейного пункта полиции и фельдшер бригады скорой помощи.
Пока шло разбирательство, остальным пассажирам пришлось ждать продолжения полёта около двух часов. В транспортной полиции уточнили, что этот инцидент случился 10 декабря.