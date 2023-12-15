09:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Такси, маршрутка и новый автобус: в Волгограде произошло массовое ДТП
В Волгограде на дороге столкнулись такси, маршрутка и автобус.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сегодня, 15 декабря, в Дзержинском районе Волгограда столкнулись иномарка, маршрутка и новый автобус. В массовом ДТП чудом никто не пострадал. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 07.36 часов на улице Землячки напротив дома № 110Б. Утром таксист за рулем «Рено Логана» ехал по проезжей части и врезался в маршрутку, а затем в рейсовый автобус, который стоял на остановке в ожидании пассажиров.
— В результате ДТП пострадавших нет. На месте аварии работает экипаж Госавтоинспекции, — уточнили в полиции региона.
Добавим, что авария стала причиной утренней пробки на дороге. Волгоградских водителей призывают сохранять бдительность и соблюдать правила дорожного движения.