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09:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Такси, маршрутка и новый автобус: в Волгограде произошло массовое ДТП

В Волгограде на дороге столкнулись такси, маршрутка и автобус.

Источник: ГУ МВД

Сегодня, 15 декабря, в Дзержинском районе Волгограда столкнулись иномарка, маршрутка и новый автобус. В массовом ДТП чудом никто не пострадал. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 07.36 часов на улице Землячки напротив дома № 110Б. Утром таксист за рулем «Рено Логана» ехал по проезжей части и врезался в маршрутку, а затем в рейсовый автобус, который стоял на остановке в ожидании пассажиров.

— В результате ДТП пострадавших нет. На месте аварии работает экипаж Госавтоинспекции, — уточнили в полиции региона.

Добавим, что авария стала причиной утренней пробки на дороге. Волгоградских водителей призывают сохранять бдительность и соблюдать правила дорожного движения.

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