Пермские полицейские помогли замерзавшему дальнобойщику из Ирана

В какой-то момент рядом с фурой остановились два большегруза, их водители пригласили замерзающего иранца погреться. Выяснилось, что общаться он может только на родном языке. На скопление грузовиков обратил внимание проезжающий наряд ДПС. Полицейские разобрались в ситуации. Чтобы убедиться, что жизни и здоровью иностранца ничего не угрожает, они отвезли его в больницу для осмотра, а затем в местную мечеть, где мужчина пробудет, пока решается вопрос с починкой его автомобиля.