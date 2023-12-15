Пермские полицейские помогли замерзавшему дальнобойщику из Ирана

ПЕРМЬ, 15 дек — РИА Новости. Пермские полицейские в морозы оказали помощь дальнобойщику из Ирана, у которого сломался грузовик, сообщило краевое МВД.
«При патрулировании маршрута нарядом Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России “Суксунский” на 128-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург был обнаружен грузовик, стоящий частично за пределами проезжей части», — рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что автомобиль, которым управлял водитель из Ирана, сломался на трассе. Мужчина долго ждал помощи от коллег-дальнобойщиков и много времени провел в кабине, стекла которой покрылись плотным слоем инея.
В какой-то момент рядом с фурой остановились два большегруза, их водители пригласили замерзающего иранца погреться. Выяснилось, что общаться он может только на родном языке. На скопление грузовиков обратил внимание проезжающий наряд ДПС. Полицейские разобрались в ситуации. Чтобы убедиться, что жизни и здоровью иностранца ничего не угрожает, они отвезли его в больницу для осмотра, а затем в местную мечеть, где мужчина пробудет, пока решается вопрос с починкой его автомобиля.
В Пермском крае около недели стояли сильные морозы: в некоторых районах температура опускалась ниже минус 40 градусов.