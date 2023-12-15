Авария в Приморье оставила без воды 70 000 человек

Порыв на магистральном водоводе там лишил воды около 70 000 горожан. Следственный комитет усмотрел в произошедшем признаки халатности. Подробности в материале vl.aif.ru.
Труба не выдержала напора
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту аварии на водоводе в Артёме. Утром 15 декабря здесь случился порыв на магистральном водоводе в районе улицы Шаумяна. Фонтан воды поднимался на три метра.
Коммунальщики были вынуждены перекрыть подачу воды в систему городского водопровода.
В разгар морозов водоснабжения лишились 900 многоквартирных домов и частных домовладений. Отключения коснулось 69000 жителей города-спутника приморской столицы.
После аварии в повышенную готовность привели систему гражданской обороны юга Приморья. Специалисты МЧС были готовы начать эвакуацию жителей в пункты временного размещения — сохранялся риск, что из-за аварии на водоводе город мог лишиться и отопления.
Как сообщили в Приморском водоканале, не выдержала магистральная труба диаметром 1200 миллиметров. Место порыва было оперативно найдено. Из системы убрали давление и слили воду, чтобы ремонтные бригады смогли заварить место порыва.
Ликвидация аварии заняла более трёх часов.
По словам главы администрации Артёмовского городского округа Вячеслава Квона, сейчас уже запустили первый из трёх насосов. Городскую систему водоснабжения постепенно заполняют водой. Она вернётся в квартиры горожан к вечеру. Несмотря на морозы, специалисты смогли не допустить переморозки системы, однако, это требует дальнейшей проверки.
Была ли халатность?
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, по данному факту следственными органами СУ СК РФ организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Следователи СКР провели осмотр места происшествия, сейчас они устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение, возбуждать уголовное дело по факту коммунальной аварии, или она стала следствием чрезвычайных обстоятельств.
Жители Артёма говорят, что сейчас вода в некоторые районы уже вернулась, однако жалуются на слабый напор в сети.