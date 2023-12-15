Авария в Приморье оставила без воды 70 000 человек

По словам главы администрации Артёмовского городского округа Вячеслава Квона, сейчас уже запустили первый из трёх насосов. Городскую систему водоснабжения постепенно заполняют водой. Она вернётся в квартиры горожан к вечеру. Несмотря на морозы, специалисты смогли не допустить переморозки системы, однако, это требует дальнейшей проверки.