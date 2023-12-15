Жительница Воронежской области отсудила у Минобороны 1 млн рублей за смерть сына

Жительница Хохольского района отсудила у Министерства обороны Российской Федерации 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда за гибель своего сына в автомобильной аварии. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила помощник судьи Ирина Щербина в пятницу, 15 декабря.
Авария произошла на трассе Воронеж — Луганск в Хохольском районе ночью 8 августа 2022 года. КамАЗ с полуприцепом под управлением военнослужащего при развороте перегородил дорогу и застрял в неосвещенном месте. В него на скорости врезалась Mazda 6, за рулем которой находился сын женщины. От полученных травм он скончался на месте. Погибла также пассажирка легковушки.
Воронежский гарнизонный военный суд 20 марта 2023 года приговорил водителя к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Кроме того, военнослужащему запретили в течение двух лет садиться за руль. Суд установил, что военнослужащий в нарушение ПДД не выставил знак аварийной остановки и направился к другому автомобилю за плоскогубцами, чтобы ими включить блокировку дифференциала на застрявшем грузовике. Приблизительно через минуту он вернулся к транспорту и увидел ближний свет фар приближающейся легковушки. Осужденный пытался предупредить водителя об опасности, размахивая фонариком мобильного телефона, но столкновения машины с полуприцепом КамАЗа избежать не удалось.
Мать погибшего водителя была признана потерпевшей стороной. Женщина не смирилась с потерей родного человека, который был кормильцем в семье. Потерпевшая обратилась в суд, где, помимо прочего, рассказала, что трагедия подорвала ее здоровье. Компенсацию морального вреда она оценила в 50 млн рублей. Суд признал сумму необоснованно завышенной и постановил удовлетворить иск частично.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, как 30-летний бывший полицейский получил 5 лет колонии-поселения за смерть пассажира в ДТП.