Жительница Воронежской области отсудила у Минобороны 1 млн рублей за смерть сына

Кроме того, военнослужащему запретили в течение двух лет садиться за руль. Суд установил, что военнослужащий в нарушение ПДД не выставил знак аварийной остановки и направился к другому автомобилю за плоскогубцами, чтобы ими включить блокировку дифференциала на застрявшем грузовике. Приблизительно через минуту он вернулся к транспорту и увидел ближний свет фар приближающейся легковушки. Осужденный пытался предупредить водителя об опасности, размахивая фонариком мобильного телефона, но столкновения машины с полуприцепом КамАЗа избежать не удалось.