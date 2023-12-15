Поворот в этом месте запрещен: женщина за рулем Land Cruiser на перекрестке врезалась в Kia в Волгограде

В Центральном районе Волгограда 15 декабря произошло ДТП с участием двух иномарок. На Второй продольной 42-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser при повороте с улицы Рокоссовского на Ткачева не уступила дорогу и столкнулась с машиной Kia Rio, которая ехала во встречном направлении. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.