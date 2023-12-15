Поворот в этом месте запрещен: женщина за рулем Land Cruiser на перекрестке врезалась в Kia в Волгограде

В Центральном районе Волгограда 15 декабря произошло ДТП с участием двух иномарок. На Второй продольной 42-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser при повороте с улицы Рокоссовского на Ткачева не уступила дорогу и столкнулась с машиной Kia Rio, которая ехала во встречном направлении. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате происшествия травмы получил 22-летний водитель Kia. Ему потребовалась медицинская помощь.
— На место аварии для оформления материалов ДТП выезжал экипаж ДПС городской Госавтоинспекции, — отметили в полиции.
Добавим, с июня запретили поворот налево со Второй продольной на улицу Ткачева. Подобный запрет появился и на пересечении улиц Рокоссовского и Двинской. Такие меры ввели для снижения числа ДТП. Только многие водители будто не замечают дорожные знаки и продолжают поворачивать налево на этих перекрестках, создавая аварийные ситуации.
— Водители! Будьте внимательны на дорогах! Соблюдайте дистанцию, требования дорожных знаков, разметки, сигналов светофора, — обратились к автомобилистам в волгоградской полиции.