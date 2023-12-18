Politico узнал, что ЕС выбросил 215 млн доз вакцины от COVID-19

Более того, Германия предоставила данные в июне 2023 года — в то время у нее хранилось еще 120 млн доз, но с тех пор производители представили более новые версии вакцин, адаптированные к последним вариантам коронавируса, что делает предыдущие вакцины устаревшими и повышает вероятность их утилизации.