Рухнул с девятого этажа: стали известны подробности падения мужчины в шахту лифта в Хабаровске

ЧП с падением мужчины в шахту лифта в Хабаровске обрастает подробностями. Напомним, что 25-летний парень, по уточненным данным, сорвался вниз с высоты около 20 метров. Выяснилось, что это произошло, когда пострадавшего собирался вытаскивать слесарь.
10 декабря хабаровчанин вместе с местной жительницей спускался в лифте в одном из домов на улице Карла Маркса. Кабина застряла между девятым и десятым этажами. Люди внутри вызвали на помощь сотрудника компании, которая обслуживает лифт.
Слесарь открыл двери кабины и вытащил женщину. Парень, по данным следствия, не дождался, помощи ответственного сотрудника, и выпрыгнул из лифта. При этом спасенная хабаровчанка даже не успела отойти в сторону. Из-за этих роковых факторов парень упал в узкий проем между кабиной и порогом.
Пострадавшего вытащили и экстренно увезли в больницу. У него диагностированы травмы головы, сочетанные травмы груди и конечностей. Врачи восьмой день продолжают бороться за жизнь хабаровчанина. Параллельно прокуратура проводит проверку соблюдению технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома. К выяснению обстоятельств подключился следственный отдел по Железнодорожному району краевого управления СКР.
— По факту случившегося проводится процессуальная проверка. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося, — сообщила «КП» — Хабаровск" Дарья Немцева, официальный представитель краевого управления СКР.