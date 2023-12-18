Рухнул с девятого этажа: стали известны подробности падения мужчины в шахту лифта в Хабаровске

Слесарь открыл двери кабины и вытащил женщину. Парень, по данным следствия, не дождался, помощи ответственного сотрудника, и выпрыгнул из лифта. При этом спасенная хабаровчанка даже не успела отойти в сторону. Из-за этих роковых факторов парень упал в узкий проем между кабиной и порогом.