В Самарканде задержали вымогателя за шантаж интимными фотографиями

По данным Центра кибербезопасности при МВД, злоумышленника обнаружили в результате оперативного расследования. Он подтвердил, что скачал опубликованные в соцсетях фотографии, обработал их с помощью специальных программ и потребовал с пострадавшего 6,5 тысяч долларов, Apple iPhone 13 Pro и золотую цепочку. В случае отказа угрожал опубликовать фейковые фотографии в социальной сети.