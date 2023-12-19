В Самарканде задержали вымогателя за шантаж интимными фотографиями

По данным Центра кибербезопасности при МВД, злоумышленника обнаружили в результате оперативного расследования. Он подтвердил, что скачал опубликованные в соцсетях фотографии, обработал их с помощью специальных программ и потребовал с пострадавшего 6,5 тысяч долларов, Apple iPhone 13 Pro и золотую цепочку. В случае отказа угрожал опубликовать фейковые фотографии в социальной сети.
Против вымогателя возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное с использованием информационных технологий. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.
Оперативники проводят следственные мероприятия для установления причастности злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.