Собянин: в подмосковном Одинцовском округе отражена атака беспилотника

Аэропорт Внуково, расположенный неподалеку, перестал принимать и выпускать самолеты с 11:54.
Временные ограничения также ввел аэропорт Домодедово: шесть рейсов перенаправили на запасные аэродромы.
Временные ограничения также ввели в аэропорту Жуковский.
Сегодня утром над Брянской областью силы ПВО сбили три беспилотника самолетного типа. Еще один БПЛА сбили в Козельском районе соседней Калужской области. Из-за беспилотника авиарейс Минеральные Воды — Калуга направили на запасной аэродром.
Анастасия Ларина