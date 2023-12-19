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Собянин: в подмосковном Одинцовском округе отражена атака беспилотника

Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Аэропорт Внуково, расположенный неподалеку, перестал принимать и выпускать самолеты с 11:54.

Временные ограничения также ввел аэропорт Домодедово: шесть рейсов перенаправили на запасные аэродромы.

Временные ограничения также ввели в аэропорту Жуковский.

Сегодня утром над Брянской областью силы ПВО сбили три беспилотника самолетного типа. Еще один БПЛА сбили в Козельском районе соседней Калужской области. Из-за беспилотника авиарейс Минеральные Воды — Калуга направили на запасной аэродром.

Анастасия Ларина

Собянин Сергей