Собянин: в подмосковном Одинцовском округе отражена атака беспилотника

Сегодня утром над Брянской областью силы ПВО сбили три беспилотника самолетного типа. Еще один БПЛА сбили в Козельском районе соседней Калужской области. Из-за беспилотника авиарейс Минеральные Воды — Калуга направили на запасной аэродром.