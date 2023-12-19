4 рейса направили из Москвы в аэропорт Нижнего Новгорода в качестве запасного

Сегодня утром небо столицы ограничили из соображений безопасности гражданских полетов. Также работу приостановили аэропорты Домодедово и Внуково. Из-за этого все авиарейсы, летевшие в Москву, перенаправили на запасные аэродромы. Одним из них выступил Стригинский аэропорт в Нижнем Новгороде, куда прибыли четыре самолета. В течение короткого времени они улетели в пункты назначения.