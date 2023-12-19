4 рейса направили из Москвы в аэропорт Нижнего Новгорода в качестве запасного

Четыре рейса из Москвы принял Международный аэропорт Нижнего Новгорода в качестве запасного 19 декабря. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Сегодня утром небо столицы ограничили из соображений безопасности гражданских полетов. Также работу приостановили аэропорты Домодедово и Внуково. Из-за этого все авиарейсы, летевшие в Москву, перенаправили на запасные аэродромы. Одним из них выступил Стригинский аэропорт в Нижнем Новгороде, куда прибыли четыре самолета. В течение короткого времени они улетели в пункты назначения.
В 14 часов все ограничения сняли. Как отмечается, в сумме на запасные аэродромы ушли 16 воздушных судов.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Сейчас все аэропорты московского авиаузла работают штатно», — отметили в пресс-службе Росавиации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что авиакомпания S7 отменила все рейсы из Нижнего Новгорода в Москву.