Спецборт ФСБ доставил бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Казань» в Москву

Ринат Ханбиков, известный своей деятельностью в газовой отрасли Татарстана и ведением крупных проектов, был задержан в Казани и перевезен в столицу в наручниках. Неизвестно, в чем конкретно обвиняется Ханбиков, но по предварительной информации, расследование может быть связано с растратой значительных средств, выделенных для строительства завода «Аммоний».