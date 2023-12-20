Спецборт ФСБ доставил бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Казань» в Москву

В рамках резонансного дела, Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела операцию по задержанию бывшего генерального директора «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова и бывшего генерального директора ООО «Менделеевсказот» Фирдиса Абдрахманова. Оба задержанных были доставлены спецрейсом в Москву.
Ринат Ханбиков, известный своей деятельностью в газовой отрасли Татарстана и ведением крупных проектов, был задержан в Казани и перевезен в столицу в наручниках. Неизвестно, в чем конкретно обвиняется Ханбиков, но по предварительной информации, расследование может быть связано с растратой значительных средств, выделенных для строительства завода «Аммоний».
Вместе с Ханбиковым были задержаны и доставлены в Москву еще несколько лиц, среди которых Фирдис Абдрахманов. Пока их адвокаты не имеют доступа к своим подзащитным, находящимся в изоляторе.
Ранее мы писали, что сотрудники ФСБ обнаружили 42 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в нашей республике и еще в 37 регионах России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.