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Спецборт ФСБ доставил бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Казань» в Москву

Также был задержан бывший генеральный директор ООО «Менделеевсказот».
Источник: ИТАР-ТАСС

В рамках резонансного дела, Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела операцию по задержанию бывшего генерального директора «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова и бывшего генерального директора ООО «Менделеевсказот» Фирдиса Абдрахманова. Оба задержанных были доставлены спецрейсом в Москву.

Ринат Ханбиков, известный своей деятельностью в газовой отрасли Татарстана и ведением крупных проектов, был задержан в Казани и перевезен в столицу в наручниках. Неизвестно, в чем конкретно обвиняется Ханбиков, но по предварительной информации, расследование может быть связано с растратой значительных средств, выделенных для строительства завода «Аммоний».

Вместе с Ханбиковым были задержаны и доставлены в Москву еще несколько лиц, среди которых Фирдис Абдрахманов. Пока их адвокаты не имеют доступа к своим подзащитным, находящимся в изоляторе.

Ранее мы писали, что сотрудники ФСБ обнаружили 42 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в нашей республике и еще в 37 регионах России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФСБ