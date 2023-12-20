Аэропорт Пекина отказался принимать рейсы авиакомпании «Россия»

Летом 2023 г. Минэкономразвития сообщило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Следом открылись два визовых центра Китая — в Москве и Санкт-Петербурге.