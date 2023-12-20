Аэропорт Пекина отказался принимать рейсы авиакомпании «Россия»

Столичный аэропорт уведомил «Россию» 15 декабря. В нем отмечалось, что прием и обслуживание рейсов будут приостановлены «до выполнения дополнительных требований».
«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт “Дасин” из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — сообщили в компании.
Вечером 20 декабря ТАСС со ссылкой на источники в аэропортах сообщил, что «Россия» отменила несколько рейсов в Пекин из-за отсутствия соглашения с китайской стороной. По данным агентства, авиаперевозчик не успел выполнить все необходимые требования для полетов на территорию Китая.
Летом 2023 г. Минэкономразвития сообщило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Следом открылись два визовых центра Китая — в Москве и Санкт-Петербурге.