На Запорожье задержали диверсионную группу, совершавшую теракты по заданию СБУ

«Члены группы, которые называли себя “Черный саботаж”, по заданию своих кураторов с украинской стороны еще в 2022 году получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию. Параллельно с этим они постоянно собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск, а также руководителей, занимавших крупные посты в регионе. За время своей деятельности они организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц», — говорится в сообщении ГУ МВД.