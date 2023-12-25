Что известно о протестах в Белграде

Они принесли с собой флаги Сербии и Евросоюза, выкрикивали антиправительственные лозунги, бросали камни в здание администрации и пытались взять ее штурмом.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Вечером 24 декабря протестующие перекрыли центральную улицу города — Краля Милана. Между зданием Республиканской избирательной комиссии и резиденцией сербского президента установили сцену. Сторонники оппозиции перешли от здания избиркома к главному входу администрации. Собравшиеся заняли ступени у главного входа и криками призывали охрану открыть двери.
Вучич анонсировал срочное обращение к нации.
Протестующие попытались штурмовать здание администрации.
В ходе экстренного обращения к нации сербский лидер заявил, что попытка захвата администрации Белграда не является революцией, правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию.
Он также подчеркнул, что Сербия заранее узнала о подготовке беспорядков от иностранных спецслужб, и назвал попытку захвата администрации атакой на суверенитет страны.
Протестующие начали наносить удары по щитам и шлемам полицейских, удерживающих здание. Полиция использовала против сторонников оппозиции дымовую шашку.
Ближе к полуночи корреспондент ТАСС сообщил, что полицейские разогнали демонстрантов. Приехало две машины скорой помощи. На место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич.
Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.