Что известно о протестах в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты оппозиции в Белграде не будут иметь никакого результата, так как в стране «власть сменяется только на выборах». После этого сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» собрались на манифестацию у избиркома.